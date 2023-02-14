Криминал 14 февраля 2023, 19:02 Жительница Самарской области порезала сожителя из-за обиды

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Жительница Чапаевска Самарской области ударила ножом в живот своего сожителя. За это женщину приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление подсудимая совершила в августе 2022 года. Между ней и сожителем произошла ссора. Мужчина повалил оппонентку на пол и несколько раз ударил в различные части тела. Спустя время пара помирилась и пошла на кухню. Женщина начала резать салат, но из-за обиды ударила сожителя ножом в живот, чем нанесла ему тяжкий вред здоровью.

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Суд приговорил фигурантку дела к полутора годам заключения в исправительной колонии общего режима.

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