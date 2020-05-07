Жительница Салехарда заплатила 5 млн за «исцеление» по телефону
Жительница Салехарда отдала мошенникам около пяти миллионов рублей за несколько месяцев сеансов «исцеления» по телефону. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.
Правоохранители выяснили, что пострадавшая узнала об услугах «целителей» в телевизионной программе. После этого она решила позвонить по указанному номеру телефона.
«На протяжении нескольких месяцев мошенники проводили с ней сеансы псевдоисцеления», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.