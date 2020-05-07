Жительница Салехарда заплатила 5 млн за «исцеление» по телефону

Правоохранители выяснили, что пострадавшая узнала об услугах «целителей» в телевизионной программе. После этого она решила позвонить по указанному номеру телефона.

«На протяжении нескольких месяцев мошенники проводили с ней сеансы псевдоисцеления», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.