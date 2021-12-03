Жительница Салехарда лишилась семи миллионов рублей, желая заработать на криптовалюте

Жительница Салехарда отдала мошенникам более семи миллионов рублей. Она поверила их обещаниям перевести деньги в криптовалюту. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на региональное МВД.

60-летняя пенсионерка рассказала, что в Сети ее заинтересовала реклама, предлагающая вложить деньги в криптовалюту. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, она услышала предложение от «брокера» стать инвестором на криптовалютной бирже.

Следуя указанным инструкциям, женщина перевела деньги со своего банковского счета на другие. После этого «брокеры» интерес к ней потеряли. Возбуждено уголовное дело.