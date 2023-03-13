Криминал 13 марта 2023, 23:09 Жительница Сахалина задушила не хотевшую отпускать ее домой после застолья подругу

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Жительница Сахалина задушила собственную подругу, которая не хотела отпускать ее домой после застолья. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СК России по области.

Злоумышленница пришла домой в гости к своей приятельнице. Они начали распивать алкоголь.

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В какой-то момент гостья решила уйти домой, однако подруга отказалась ее отпускать. Женщины поссорились.

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В результате задержанная ударила свою оппонентку стеклянной бутылкой по голове, после чего задушила ее лентой от кофты.