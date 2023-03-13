13 марта 2023, 23:09
Жительница Сахалина задушила не хотевшую отпускать ее домой после застолья подругу
Жительница Сахалина задушила собственную подругу, которая не хотела отпускать ее домой после застолья. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СК России по области.
Злоумышленница пришла домой в гости к своей приятельнице. Они начали распивать алкоголь.
Реклама
В какой-то момент гостья решила уйти домой, однако подруга отказалась ее отпускать. Женщины поссорились.
Реклама
В результате задержанная ударила свою оппонентку стеклянной бутылкой по голове, после чего задушила ее лентой от кофты.
Убийства
Реклама
Реклама