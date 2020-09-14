Жительница Сахалина взяла кредит в полмиллиона рублей и отдала деньги мошенникам

Женщина на Сахалине стала жертвой мошенников. Обманным путем ее заставили взять кредит на 500 тысяч рублей, а затем перевести на счет преступников. Полиция открыла уголовное дело.

Как сообщило региональное УМВД России, россиянке на мобильный телефон позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудницей банка и стала рассказывать о том, что личный кабинет жительницы Сахалина взломали. Якобы мошенники от имени россиянки попытались взять кредит на крупную сумму. Чтобы не допустить этого, «банковская служащая» предложила пойти на опережение и взять заем.

Женщина дала согласие, и на ее карту поступило полмиллиона рублей. После это мошенница предложила перевести эти деньги на «счет страхового агента». Как только дело было сделано, аферистка закончила разговор.

Пострадавшая обратилась в полицию. Там открыли уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Стражи порядка разыскивают преступников.

Ранее в Роскачестве напомнили, какие SMS не нужно открывать. Многие мошенники используют рассылки для похищения личных данных россиян.