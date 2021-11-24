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    24 ноября 2021, 18:48

    Жительница Ростовской области угрожала зарезать дочь во время ссоры с супругом

    Арина Бобкова

    Жительница Ростовской области пыталась зарезать собственную дочь. Отмечается, что ранее женщина уже была судима за кражу. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Ситуация произошла в Багаевском районе. Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужем. Во время ссоры она попыталась зарезать осколком стекла свою двухлетнюю дочь, но не смогла. Мужчине удалось спасти ребенка.

    Злоумышленницу задержали. На данный момент она находится под арестом, передали Nation News.