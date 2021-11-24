Жительница Ростовской области угрожала зарезать дочь во время ссоры с супругом

Жительница Ростовской области пыталась зарезать собственную дочь. Отмечается, что ранее женщина уже была судима за кражу. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Ситуация произошла в Багаевском районе. Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужем. Во время ссоры она попыталась зарезать осколком стекла свою двухлетнюю дочь, но не смогла. Мужчине удалось спасти ребенка.

Злоумышленницу задержали. На данный момент она находится под арестом, передали Nation News.