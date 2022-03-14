Жительница Ростовской области пыталась перевести в Дагестан более трех кг наркотиков

Жительница Ростовской области попыталась перевести в Дагестан несколько килограммов сильнодействующего медицинского препарата. Ее задержали полицейские Республики. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Злоумышленница хотела перевести десять расфасованных пакетов с трамадолом. Общий вес таблеток составил 3,2 килограмма. Все это она поместила в ручную кладь.

«Контрабандистка ехала на рейсовом автобусе Ростов-на-Дону — Дербент. Экспертиза груза показала, то женщина незаконно перевозила 3,2 килограмма трамадола», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленница призналась, что пыталась привести вещества родственницу. За товар должно было последовать вознаграждение. Против задержанной возбудили уголовное дело.