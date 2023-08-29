Криминал 29 августа 2023, 19:38 Жительница Ростова-на-Дону украла все сбережения бывшего возлюбленного

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Жительница Ростова-на-Дону ограбила своего бывшего возлюбленного. Она украла у него 70 тысяч рублей, сообщил «Царьград».

Пара серьезно поссорилась, из-за чего молодой человек принял решение расстаться. Тогда 19-летняя злоумышленница собрала свои вещи и вместе с ними украла деньги бывшего возлюбленного.

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Обнаружив пропажу, молодой человек обратился в полицию. Сотрудники органов задержали девушку, однако к этому моменту она успела потратить все деньги. Против нее возбудили уголовное дело.