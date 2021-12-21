Жительница Ростова-на-Дону убила и сожгла родную мать

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор 25-летней местной жительнице, которая убила и сожгла свою собственную мать. За преступление девушке назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По данным следствия, девушка во время ссоры с 46-летней мамой схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила женщину. Затем она решила избавиться от тела, завернула его в ковер и выкинула в мусорный бак. Чтобы скрыть следы преступления, ростовчанка подожгла погибшую мать.

Полицейским удалось выяснить обстоятельства происшествия и задержать девушку. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил ее к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима.