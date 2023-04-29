Криминал 29 апреля 2023, 00:24 Жительница Ростова-на-Дону предстанет перед судом за торговлю паленой водкой

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Жительница Ростова-на-Дону торговала у себя в магазине водкой с содержанием метанола. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СКР по Ростовской области.

Злоумышленница нелегально приобрела партию паленого алкоголя с содержанием метилового спирта. Данное вещество опасно для здоровья.

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Спиртное женщина разлила по бутылкам и начала продавать. Полицейские обнаружили порядка 100 емкостей с алкоголем.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей».