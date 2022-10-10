Жительница Реутова погибла после визита частного массажиста. Ей связали руки и задушили | 360°

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Жительница Реутова погибла после визита частного массажиста. Ей связали руки и задушили

Частного массажиста арестовали в Реутове по делу об убийстве женщины

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Частного массажиста арестовали в Реутове по подозрению в убийстве женщины. Погибшая скончалась от удушения. Источник «360» сообщил, что жертва была в наручниках во время сеанса, поэтому не могла оказать сопротивление.

Убийство произошло 5 октября в одном из домов на улице Некрасова в Реутове. В квартире нашли тело 40-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти, но со связанными руками. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала асфиксия, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи установили, что женщина вызывала на дом частного массажиста. Вскоре его задержали. Специалисту 27 лет. На допросе мужчина признал свою вину и рассказал следователю, что во время сеанса у него возник конфликт с клиенткой, поэтому он сначала связал ее, а потом задушил. После этого злоумышленник забрал мобильные телефоны потерпевшей и скрылся, добавили в ведомстве. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

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По словам источника «360», подозреваемый намекал клиентке во время сеанса на интимную близость. Тогда женщина стала звонить мужу, но массажист решил ее успокоить и для этого придушил, пояснил источник. Но, по его данным, все зашло слишком далеко: женщина вскоре перестала подавать признаки жизни. Тогда преступник сбежал.

Соседка погибшей в беседе с «360» рассказала, что знала женщину. Она выразила уверенность, что при других обстоятельствах погибшая смогла бы за себя постоять.

Расследование уголовного дела продолжается.

Убийства

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