Жительница Приморья посадила падчерицу на цепь и получила 3 года условно

В Приморском крае суд приговорил местную жительницу к условному сроку за незаконное лишение свободы несовершеннолетней. Свою 11-летнюю падчерицу она неоднократно приковывала к кровати цепью.

Виновной женщину по части второй статьи 127 УК РФ признал Красноармейский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Фигурантка воспитывала с малолетнего возраста ребенка своего супруга», — уточнили в надзорном органе.

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В марте 2018 года обвиняемая пристегивала девочку на ночь, чтобы та не ушла из дома. Свои действия женщина объяснила тем, что у ребенка были признаки социализированного расстройства поведения. Подросток уходил из дома и совершал, с ее слов, кражи.

За незаконное лишение свободы несовершеннолетнего жительнице Приморья предстоит три года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.