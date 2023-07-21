Криминал 21 июля 2023, 04:24 Жительница Приморья помогла любовнику убить мужа-пенсионера Пресс-служба Следственного комитета

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Бывшие заключенные зарезали 72-летнего мужчину — мужа 42-летней любовницы одного из них. Преступление было совершено городе Артем Приморского края, сообщила пресс-служба краевого СУ СК России.

Тело мужчины с колото-резаными ранами груди обнаружили в среду, 19 июля, в сторожевой будке. Следователи установили, что к преступлению причастна 42-летняя супруга убитого, а также двое мужчин 46 и 37 лет. Последние недавно вышли на свободу после тюремного заключения.

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Как выяснили следователи, замужняя женщина познакомилась с одним из преступников, когда тот еще отбывал наказание в колонии. После освобождения мужчины пара начала встречаться. Бывший заключенный приревновал свою новую возлюбленную к ее мужу и предложил убить его.

Женщина согласилась и даже помогала организовать убийство своего супруга. В частности, она показала, где работал мужчина. Также она участвовала в составлении плана. Жертву бывший заключенный убил вместе со своим другом. Также они украли телефоны мужчины, после чего сбежали с места преступления.

Полиция задержала всех участников преступного сговора. И мужчины, и женщина признались в содеянном. Заведены уголовные дела: против мужчин — по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», против вдовы убитого — «Пособничество в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору».

Жительницу села Уська-Орочская Хабаровского края обвинили в убийстве своего третьего мужа. По версии следствия, женщина поругалась со своим 50-летнем супругом и напала на него, ударив его ножом в грудь. Отмечается, что первый муж женщины умер при похожих обстоятельствах.