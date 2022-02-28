Жительница Приморья дважды перевела деньги мошеннику, чтобы купить породистого щенка

Жительница города Уссурийск Приморского края дважды попалась на уловку мошенника в попытке купить породистого щенка породы шпиц. Гражданка перевела лжепродавцу 17 тысяч рублей, однако ей ответили, что платеж не прошел, и она перевела эту сумму повторно. После чего «продавец» перестал выходить с ней на связь.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные управления МВД по Приморскому краю, женщина связалась с молодым человеком, который якобы продавал щенков шпица с родословной. Во время общения со своей жертвой по телефону мошенник даже пошел на уступки и скинул цену за покупку четвероногого друга. Согласно договоренности, женщина ввела данные своей карты на определенном сайте, после чего с ее счета были списаны 17 тысяч рублей.

Однако лжепродавец заявил, что платеж не прошел, и дал гражданке ссылку на службу поддержки, которая якобы и должна была решить этот вопрос. Однако вместо возвращения средств, деньги с карты женщины списались во второй раз. После чего собеседник гражданки заблокировал свой номер и больше не выходил на связь.

В ведомстве уточнили, что породистого шпица пострадавшая гражданка так и не получила.