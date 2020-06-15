Жительница Приамурья заставляла маленькую дочь целовать отчима. Видео проверит СК

В Благовещенске женщина кричала на свою восьмилетнюю дочь и заставляла целовать отчима. Видео, на котором слышны крики, записали соседи. Историей уже заинтересовался Следственный комитет.

«Я не видела! Поцелуй в щечку. Поцелуй, обними», — кричит на кадрах женский голос. «Я поцеловала, хватит, ты меня заставляешь», — отвечает ребенок.

Кадры сделала соседка. Она попросила помощи у подписчиков в соцсети, потому что, по ее словам, в полиции заявили, что делом будут заниматься сотрудники по делам несовершеннолетних, но в квартиру так никто и не приехал.

«Мы живем в стране, в которой, пока не убьют ребенка в пьяном угаре, никто не зашевелится! У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день», — написала в посте женщина.

По ее словам, пьяные разборки родителей последние три-четыре месяца происходят постоянно — с тех пор, как эта семья заселилась. И все это сказывается на малолетнем ребенке. Девочка жаловалась соседям и говорила, что не хочет возвращаться домой.

В Следственном комитете уже заявили, что проверяют видео. По результатам будет принято решение, что делать с ребенком и родителями.