Жительница подмосковного Видного украла продукты в «Дикси» и сбила продавщицу. Видео

По данным паблика, инцидент произошел в магазине «Дикси» на проспекте Ленинского Комсомола.

На кадрах женщина в жилете «Дикси» перегораживает путь внедорожнику со словами: «Девушка, остановитесь!». Водитель сигналит, машина откатывается назад и, когда сотрудница магазина подходит к водительской дверце, резко срывается с места. Продавщица, положившая руку на зеркало, кубарем летит в снег. Затем женщина поднимается и идет к магазину.

По данным группы, машину удалось установить. За рулем была жена владельца местной стоматологической клиники.

РЕН ТВ опубликовал кадры с камер наблюдения в магазине. На них молодая девушка ходит по торговому залу, набирая в свою сумку продукты. Затем она выходит на улицу, минуя кассу.