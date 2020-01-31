Жительница Подмосковья дала порулить арендованной машиной ребенку. Информацию проверят следователи
В подмосковном Наро-Фоминске нетрезвая женщина пустила за руль арендованной машины несовершеннолетнего. Об этом узнали в Следственном комитете. Следователи начали проверку.
«В эфире федеральных каналов вышел сюжет о том, что жительница Московской области во время поездки на автомобиле, арендованном по системе каршеринга, употребив алкогольные напитки, посадила за руль малолетнего сына. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок», — подтвердили в подмосковном СК.
Своими действиями женщина создала угрозу для жизни не только юного водителя, но и второго ребенка, который сидел на заднем сидении. Это не говоря уже о ее собственной жизни.
По этому факту следователи начали проверку. В ее рамках установят все обстоятельства произошедшего. Действиям женщины дадут правовую оценку.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.