Жительница Подмосковья дала порулить арендованной машиной ребенку. Информацию проверят следователи

«В эфире федеральных каналов вышел сюжет о том, что жительница Московской области во время поездки на автомобиле, арендованном по системе каршеринга, употребив алкогольные напитки, посадила за руль малолетнего сына. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок», — подтвердили в подмосковном СК.

Своими действиями женщина создала угрозу для жизни не только юного водителя, но и второго ребенка, который сидел на заднем сидении. Это не говоря уже о ее собственной жизни.

По этому факту следователи начали проверку. В ее рамках установят все обстоятельства произошедшего. Действиям женщины дадут правовую оценку.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.