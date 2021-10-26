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    26 октября 2021, 17:44

    Жительница Петушков через суд добилась компенсации от убийцы ее мужа

    Суд обязал осужденного выплатить компенсацию вдове

    Полина Гребенщикова

    Жительница города Петушки во Владимирской области обратилась в суд, чтобы добиться компенсации от ранее осужденного убийцы ее мужа. Об этом написал «Царьград».

    Ранее приговором суда мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть человека. Вдова убитого снова обратилась в суд, заявив, что потратила много денег на похороны, и потребовала компенсировать моральный и материальный ущерб.

    Суд удовлетворил иск и обязал преступника выплатить компенсацию женщине.