Жительница Петербурга украла дорогую трубу у музыканта и продала ее за 200 рублей

В Санкт-Петербурге у студента музыкального училища украли трубу стоимостью 300 тысяч рублей, когда тот находился в пиццерии. Свою добычу злоумышленница продала незнакомому мужчине за 200 рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пропажа произошла на Садовой улице 9 ноября. Бабушка пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже инструмента фирмы Yamaha, стоимость которого составляет 300 тысяч рублей.

Спустя час после обращения в участок пришла женщина, которая рассказала, что украла тот самый чемодан с музыкальным инструментом. Она призналась также, что вещь продала незнакомцу на Сенной площади за 200 рублей. Ранее женщина не привлекалась к ответственности. Более того, она является сотрудницей местной больницы.