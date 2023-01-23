Криминал 23 января 2023, 21:00 Жительница Петербурга ударила ножом пожилую свекровь из-за разногласий в политике

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Жительница Санкт-Петербурга ранила ножом свою 80-летнюю свекровь. Причиной нападения послужил спор на политическую тему. Об этом сообщили Nation News.

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Преступление произошло в доме на Витебском проспекте. Женщины начали спорить на тему политики. В какой-то момент злоумышленница схватила нож и ударила им пенсионерку. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.