Криминал 18 ноября 2022, 17:56 Жительница Петербурга спасла свою бабушку от пришедшего за деньгами мошенника

Читать 360tv в

Мошенники чуть не обманули 84-летнюю пенсионерку из Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Однако спасти женщину смогла ее внучка. Об этом сообщил сайт МК в Питере.

Родственница пострадавшей решила навестить бабушку. Зайдя к ней в дом, она обнаружила неизвестного человека, который пришел за деньгами. В результате злоумышленник ушел ни с чем, а девушка обратилась с заявлением в полицию.

Реклама

Следователи выяснили, что пенсионерке позвонили мошенники и убедили женщину в том, что ее дочь попала в ДТП. Они заявили, что пенсионерка «может помочь ей», заплатив 400 тысяч рублей.

Реклама