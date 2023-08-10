Криминал 10 августа 2023, 22:50 Жительница Петербурга пыталась сбыть порядка килограмма наркотиков

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Жительницу Санкт‑Петербурга приговорили к сроку за то, что она попыталась провести под сиденьем каршеринга почти килограмм наркотиков. Вещества она хотела продать, сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

В декабре 2022 года женщина забрала запрещенные вещества, предназначенные для распространения, и спрятала их под водительским сиденьем каршерингового автомобиля.

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На Пулковском шоссе ее остановили сотрудники ДПС, которые обнаружили в машине 974,4 грамма наркотиков.

Суд приговорил злоумышленницу к шести годам заключения.