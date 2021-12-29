Жительница Петербурга повредила чужой автомобиль из мести за занятую парковку

Жительница Санкт-Петербурга повредила чужой автомобиль, пытаясь отомстить за занятое парковочное место. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Ситуация произошла в ночь с 26 на 27 февраля 2021 года. Женщина повредила машину. В ходе расследования злоумышленница объяснила свой поступок тем, что сосед занял ее парковочное место.

В результате суд приговорил ее выплатить компенсацию владельцу авто в размере 88 тысяч рублей. Тажке ее приговорили к исправительным работам в течение полугода с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.