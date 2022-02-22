Жительница Петербурга отправилась в тюрьму на пять лет за избиение трехлетней дочери

Жительницу Санкт-Петербурга вместе с сожителем приговорили к заключению за систематическое избиение трехлетней дочери. Насилие по отношению к ребенку они применяли якобы в воспитательных целях. Об этом сообщили «Невские новости».

По версии следователей, с июля по сентябрь 2020 года злоумышленники наносили ребенку травмы. При этом ребенок не получал достаточного питания, а также не имел одежды по сезону. На суде женщина отказалась признавать свою вину. Однако ее сожитель признался в содеянном и обличил горе-мать.

Злоумышленников признали виновными по статье «Истязание, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц», « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего в беспомощном состоянии» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».