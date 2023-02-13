Криминал 13 февраля 2023, 23:37 Жительница Петербурга напала на свекровь с ножом

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В Санкт-Петербурге задержали 33-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в ранении своей свекрови. Об этом написала Neva.Today.

О случившемся правоохранителям рассказал супруг подозреваемой.

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Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили 59-летнюю пенсионерку, которая получила три ножевых ранения. Ее доставили в больницу.

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Подозреваемая призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.