13 февраля 2023, 23:37
Жительница Петербурга напала на свекровь с ножом
В Санкт-Петербурге задержали 33-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в ранении своей свекрови. Об этом написала Neva.Today.
О случившемся правоохранителям рассказал супруг подозреваемой.
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Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили 59-летнюю пенсионерку, которая получила три ножевых ранения. Ее доставили в больницу.
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Подозреваемая призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
Санкт-Петербург
Задержания
Уголовное дело
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