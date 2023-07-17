17 июля 2023, 19:19
Жительница Петербурга изрезала супруга во время пьяной ссоры и сама позвонила в полицию
Жительница Санкт-Петербурга напала с ножом на своего мужа во время пьяной ссоры. После этого она сама позвонила в полицию. Об этом сообщила Neva.Today.
Ситуация произошла 16 июля в квартире на Дальневосточном проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили мужчину с ножевым ранением в животе. Пострадавшего доставили в реанимацию. Врачи оценили его состояние как среднее.
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Против нападавшей составили административный протокол и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ).
Поножовщины
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