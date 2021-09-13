В Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая избивала своих детей палкой и держала на цепи. На нее возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних.

По данным следствия, 31-летняя женщина систематически избивала своих сына и дочь 2013 и 2015 года рождения. применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери 2013 и 2015 годов рождения. Она наносила им удары руками и деревянной палкой. Также подозреваемая сажала детей на цепь в коридоре квартиры и морила голодом. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В отношении нее избрана мера пресечения в вид заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

На женщину заведено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Во время расследования будет установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.