Криминал 03 мая 2023, 21:43 Жительница Пермского края, укравшая деньги с чужой карты, избежала заключения

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Жительницы Кунгура Пермского края нашла на улице чужую банковскую карту и украла с нее деньги. Однако суд прекратил в отношении нее уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные официального сайта Кунгурского городского суда.

Ситуация произошла в феврале 2023 года. Женщина обнаружили банковскую карту, а после с ее помощью совершила несколько покупок на сумму свыше 1800 рублей. Однако злоумышленница призналась во всем и раскаялась. Ущерб она возвестила.