Жительница Перми пропала под Екатеринбургом. Заведено уголовное дело

Следственный комитет Свердловской области открыл уголовное дело по статье «Убийство» из-за того, что в Екатеринбурге пропала жительница Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СК РФ.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что ход дела взят под контроль главным управлением МВД. «Применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница», — рассказал он. Горелых добавил, что в поисках используются беспилотники.