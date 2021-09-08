Жительница Перми попала в колонию за неуплату алиментов

Жительница Пермского края задолжала по алиментам более миллиона рублей. За это 40-летняя женщина попала в колонию на восемь месяцев. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Подсудимая является матерью двоих сыновей 11-ти и 14-ти лет. Женщину лишили родительских прав. За все время она не проявляла интереса по отношению к своим детям. Сумма задолженности на каждого ребенка превысила 650 тысяч рублей. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей».

«Прекрасно зная, где проживают взятые под опеку мальчики, за девять лет ни разу их не навестила, с праздниками не поздравляла, подарков не дарила. При этом женщина уже имела судимость за уклонение от уплаты алиментов», — сообщили на сайте ведомства.