Жительница Пензы убила знакомого за оскорбления
Женщина в Пензе убила знакомого, у которого находилась в гостях, за то, что тот оскорблял ее. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным следствия, она находилась в гостях вместе с еще одним мужчиной. Через некоторое время хозяин жилища начал их выгонять в резкой манере. Мужчина ушел, а женщина поссорилась с хозяином. В какой-то момент она схватила нож и ударила им оппонента несколько раз. Тот скончался в результате ранений.
Женщину осудили на семь лет лишения свободы.