Жительница Пензы убила знакомого за оскорбления

По данным следствия, она находилась в гостях вместе с еще одним мужчиной. Через некоторое время хозяин жилища начал их выгонять в резкой манере. Мужчина ушел, а женщина поссорилась с хозяином. В какой-то момент она схватила нож и ударила им оппонента несколько раз. Тот скончался в результате ранений.

Женщину осудили на семь лет лишения свободы.