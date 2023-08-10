Криминал 10 августа 2023, 14:41 Жительница Пензы убила ножом собственного мужа

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Жительница города Пензы убила своего супруга, ударив его ножом в область груди. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, в конце июля супруги распивали алкоголь в квартире по улице Карпинского, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил жену, в ответ на это женщина схватила нож и вонзила его в грудь супруга.

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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался в больнице спустя несколько часов.