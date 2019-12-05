Жительница Пензы пыталась продать новорожденного за 6 тыс. руб.

Прокуратура Фрунзенского района передаст в районный суд дело в отношении двух женщин. Одна из них решила продать своего еще не рожденного ребенка, а другая стала покупателем.

Не желавшая воспитывать сына жительница Пензы договорилась с сообщницей о продаже ребенка.

Из Пензы беременная приехала в Санкт-Петербург и там родила ребенка по документам сообщницы.

Получив деньги, женщина оставила ребенка в роддоме и уехала обратно. Однако петербурженку при попытке забрать ребенка задержала полиция.