23 августа 2023, 18:47
Жительница Пензы предстанет перед судом за избиение пенсионерки
Суд рассмотрит дело жительница Пензы, которая обвиняется в избиении 76-летней женщины. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
По данным ведомства, женщины встретились возле одного из магазинов, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 34-летняя обвиняемая нанесла пенсионерке несколько ударов.
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Отмечается, что местной жительнице может грозить до трех лет лишения свободы.
Пенза
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