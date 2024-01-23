Криминал 23 января 2024, 13:28 Жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины

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Суд рассмотрит дело жительницы Пензы, которая обвиняется в убийстве сожителя собственной матери. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, осенью прошлого года между женщиной и избранником ее матери произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемая схватила нож и ударила его в шею, от полученных ранений мужчина скончался.

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Сейчас местная жительница находится под стражей.