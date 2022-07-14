Жительница Пензы потеряла 7 тысяч рублей из-за уловок мошенников

Жительница Пензы перевела мошеннику, который представился ее братом, 7000 рублей. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции о том, что ей позвонил неизвестный и представился ее братом. Мужчина заявил, что у него возникли проблемы с законом и попросил женщину перевести ему 7000 рублей. Заявительница отреагировала на просьбу и лишь после этого связалась с братом.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику может грозить до двух лет колонии.