Криминал 21 февраля 2023, 14:12 Жительница Пензы перевела мошенникам 37 тысяч рублей, чтобы сохранить интимные фото

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Мошенники выманили у жительницы Пензы 37 тысяч рублей в обмен на сохранение ее интимных фото. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД

Мошенники взломали страницу пострадавшей в социальной сети. После ей написала неизвестная девушка, которая заявила, что смогла заполучить ее фото и видео интимного характера. Злоумышленница пригрозила владелице страницы распространить материалы. Чтобы предотвратить это, она потребовала у пострадавшей 37 тысяч рублей.

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Девушка согласилась и отправила средства на несколько счетов, а затем обратилась в полицию. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

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