Жительница Пензы лишилась 600 тысяч рублей из-за уловок мошенников

33-летняя жительница Пензы потеряла более 600 тысяч рублей. Средства она перевела мошенникам. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что ей позвонили якобы из банка. Злоумышленник заявил, что на имя девушки пытаются оформить кредит. По его словам, решить проблему можно было переводом средств на «безопасный счет». В результате женщина отправила мошеннику 343 340 рублей.

Спустя время ей вновь поступил звонок от старого собеседника. Он предложил женщине оформить кредит, чтобы проверить, кто ранее пытался сделать это от ее имени. Пострадавшая согласилась на предложение и отправила злоумышленнику еще 324 500 рублей. Следователи возбудили уголовное дело.