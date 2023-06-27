27 июня 2023, 23:22
Жительница Пензенской области ударила мужа ножом во время ссоры
Жительница Кузнецка Пензенской области ударила ножом своего мужа во время ссоры. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Женщина вернулась домой с работы и обнаружила своего безработного супруга в пьяном состоянии. Она сделала мужу замечание, однако мужчина начал оскорблять ее.
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В какой-то момент злоумышленница схватила нож и ударила им оппонента в живот. После этого она вызвала мужу скорую помощь.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Против женщины возбудили уголовное дело.
Поножовщины
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