Жительница Пензенской области убила возлюбленного толкушкой
Очередной конфликт влюбленной пары из Пензенской области закончился гибелью одного из них. Во время ссоры женщина случайно убила суженного деревянной толкушкой. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
По данным следствия, 48-летняя жительница Никольского района Пензенской области выпивала вместе с 42-летним сожителем и приятелем. Когда гость ушел, мужчина начал вести себя агрессивно. Он ударил возлюбленную и ушел. По возвращении конфликт продолжился. Во время ссоры мужчина схватил хозяйку дома за волосы. Тогда она схватила деревянную толкушку и несколько раз ударила в ответ обидчика.
После этого женщина выбежала из дома и всю ночь просидела в бане. Утром она обнаружила, что любимый не подает признаков жизни, и вызывала медиков.
Женщину задержали. В ходе допроса она рассказала, что это не первый конфликт в их семье. По ее словам, сожитель нередко применял к ней насилие. Следователи устанавливают все причины случившегося.