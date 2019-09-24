  • Жительница Пензенской области убила возлюбленного толкушкой

    24 сентября 2019, 23:10

    Ольга Чеснокова

    Очередной конфликт влюбленной пары из Пензенской области закончился гибелью одного из них. Во время ссоры женщина случайно убила суженного деревянной толкушкой. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

    По данным следствия, 48-летняя жительница Никольского района Пензенской области выпивала вместе с 42-летним сожителем и приятелем. Когда гость ушел, мужчина начал вести себя агрессивно. Он ударил возлюбленную и ушел. По возвращении конфликт продолжился. Во время ссоры мужчина схватил хозяйку дома за волосы. Тогда она схватила деревянную толкушку и несколько раз ударила в ответ обидчика.

    После этого женщина выбежала из дома и всю ночь просидела в бане. Утром она обнаружила, что любимый не подает признаков жизни, и вызывала медиков.

    Женщину задержали. В ходе допроса она рассказала, что это не первый конфликт в их семье. По ее словам, сожитель нередко применял к ней насилие. Следователи устанавливают все причины случившегося.