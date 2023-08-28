28 августа 2023, 18:23
Жительница Пензенской области предстанет перед судом за попытку дать взятку следователю
В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, которая пыталась дать следователю взятку. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.
По данным ведомства, женщина предложила 10 тысяч рублей правоохранителю за то, что он прекратит расследование дела в отношении ее супруга.
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Отмечается, что свою вину местная жительница признала. Ее мужу суд назначил штраф в 90 тысяч рублей за применение насилия в отношении участкового.
Суд
Пенза
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