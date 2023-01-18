Криминал 18 января 2023, 14:42 Жительница Оренбургской области избила скалкой знакомого пенсионера

Читать 360tv в

Жительница городского округа Ясненский Оренбургской области избила знакомого пенсионера скалкой. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на данные УМВД по региону.

Реклама

Участниками конфликта стали 65-летний мужчина и 37-летняя злоумышленница. В какой-то момент женщине не хватило словесных аргументов, из-за чего она взяла скалку и избила ей оппонента. Пенсионер получил травмы. В больнице нанесенный вред здоровью трактовали как средний. Против нападавшей возбудили уголовное дело.