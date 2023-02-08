Криминал 08 февраля 2023, 16:24 Жительница Оренбурга шесть раз ударила своего сожителя ножом в грудь

Читать 360tv в

Жительницу Оренбурга заподозрили в убийстве сожителя. Злоумышленница несколько раз ударила его ножом в грудь. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.

В отдел полиции обратился человек, который рассказал, что его родственник не выходит на связь со 2 февраля. Сотрудники органов прибыли в дом на улице Краснознаменная, где обнаружили тело 50-летнего погибшего. В ходе экспертизы удалось установить, что мужчина умер от ножевых ранений в области груди.

Реклама

Под подозрение попала его сожительница. Женщину задержали. Она призналась, что в ходе ссоры шесть раз ударила возлюбленного ножом в грудь, а после ушла домой.

Реклама