Криминал 17 ноября 2022, 15:03 Жительница Оренбурга получила срок за похищение 8 млн рублей у своей компании

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Суд приговорил жительницу Оренбурга к 1,5 года тюрьмы за похищение средств у своей строительной компании. Она закрыла несуществующие долги почти на 8,5 миллиона рублей, сообщило издание 56orb со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По данными ведомства, женщина сначала вывела по поддельным документам три миллиона 175 тысяч рублей, а затем еще 5 126 620 рублей 60 копеек. В общей сложности злоумышленница похитила 8 301 620 рублей 60 копеек.

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Теперь она отправится в тюрьму на полтора года за мошенничество в особо крупном размере.

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