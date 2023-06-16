Криминал 16 июня 2023, 18:27 Жительница Омской области украла оградку с чужой могилы

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Жительница Павлоградского района Омской области на кладбище украла ограду с чужой могилы и отгородила ей захоронение своих родственников. Об этом сообщил «Город55».

С заявлением в полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Она рассказала, что кто-то похитил недавно установленную ограду с могилы ее родителей.

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Сотрудники органов обнаружили ее на том же кладбище. Пострадавшая смогла узнать оградку несмотря на то, что ее успели перекрасить.

Спустя время полицейские задержали 28-летнюю подозреваемую. В ходе допроса она созналась, что действительно украла вещь.