Жительница Омска залезла в сейф к знакомому и попала в мышеловку

По версии следствия, 35-летняя женщина пришла в гости к своему знакомому. Она нашла связку ключей и одним из них открыла сейф. Гостья прихватила 50 тысяч рублей, золотой браслет и тихо ушла, пока хозяин спал.

Мужчина обнаружил пропажу на следующий день и решил, что никто, кроме этой знакомой, украсть его деньги не мог. Свою версию он решил подтвердить экспериментальным путем.

«Он вновь пригласил обвиняемую в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул. В этот момент обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка», — приводит агентство текст сообщения надзорного ведомства.

Против любительницы легкой наживы завели дело по статье «Кража». Обвиняемая во всем созналась. Угодившей в мышеловку женщине грозит пять лет лишения свободы.