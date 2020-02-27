Жительница Омска не призналась, что убила дочь из-за рассыпанных крошек хлеба

Жительница Омска на суде не призналась в убийстве дочери хлебными крошками. Несмотря на то, что в течение следствия она признала вину, оказавшись перед судьями, женщина решила свалить все на умершего сожителя.

«Вину в убийстве она не признала и вновь повторила, что это был сожитель. Это было все, что она сказала», — сказали РИА «Новости» в прокуратуре Омской области.

Следствие считает, что дочь 28-летней подсудимой умерла 9 мая прошлого года. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, разозлилась на свою двухлетнюю дочь, которая накрошила хлеб на стол, и стала через силу засовывать куски и крошки в рот ребенку. От такого упорства, как считают следователи, девочка задохнулась и умерла.

Мужчина, который спрятал тело и которого женщина называет настоящим убийцей, и сам ненадолго пережил девочку. Он умер от алкогольного отравления 19 мая. Причем семья так и не объявляла о смерти девочки. О пропаже ребенка 6 июня сообщила подруга подозреваемой.

По словам следователей, сначала омичка говорила, что девочка умерла из-за несчастного случая, потом, что ее убил сожитель, а после созналась. Но на суде, видимо, решила взять свои слова назад. Тело ребенка пока так и не нашли.

Обвинение требует для этой женщины наказания в виде 13 лет колонии. Приговор огласят 3 марта в Омском областном суде.