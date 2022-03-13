Жительница Обнинска заморила голодом 10-месячного сына и спрятала тело в чемодане

Жительницу Обнинска Калужской области заподозрили в убийстве 10-месячного сына. По версии следствия, 22-летняя мать заморила ребенка голодом, а затем, испугавшись ответственности, спрятала тело в чемодане. Труп нашел ее родственник больше месяца спустя. Молодая женщина находится под стражей — меру пресечения избрали в Обнинском городском суде.

Ребенок родился в апреле 2021 года. До него у женщины уже было двое детей, но их усыновили другие люди с ее добровольного согласия. В основном за младенцем присматривала бабушка, а в декабре она умерла, и малыш остался с матерью. По данным следователей, она плохо ухаживала за сыном: кормила только сухими смесями, могла забыть о нем на пару дней. Со слов подозреваемой, в феврале ребенок умер. Мать спрятала тело. Около месяца спустя ее родственник, забеспокоившись, что она не выходит на связь, пришел к ней домой. Он почувствовал неприятный запах, осмотрел квартиру и обнаружил мумифицированное тело.

Обнинский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего» (пункт «в» части 2 статья 105 УК РФ). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд оставил ее под стражей на время следствия.