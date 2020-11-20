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    20 ноября 2020, 19:52

    Жительница Новосибирска пропала после звонка покупателя ее авто

    Алена Макаренко

    Татьяна Кучеева из Новосибирска уехала на встречу с покупателем ее Hyundai Creta, но домой так и не вернулась. Женщину ищут уже неделю. Об этом сообщило издание ngs.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.
    Жительница Новосибирска пропала после звонка покупателя ее авто

    Кучеева уехала из дома на белом Hyundai Creta 12 ноября, около 15:00. С тех пор про 36-летнюю женщину никто ничего не слышал.

    К поискам жительницы Новосибирска подключились полицейские и следователи-криминалисты.

    Брат пропавшей Евгений рассказал, что Кучеева уехала из дома после звонка покупателя ее машины. Этот разговор слышала мама, отметил «Царьград». По окончании телефонной беседы женщина быстро собралась и уехала на автомобиле. После этого ее никто не видел, на следующий день мобильный местной жительницы был выключен.