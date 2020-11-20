Жительница Новосибирска пропала после звонка покупателя ее авто

Кучеева уехала из дома на белом Hyundai Creta 12 ноября, около 15:00. С тех пор про 36-летнюю женщину никто ничего не слышал.

К поискам жительницы Новосибирска подключились полицейские и следователи-криминалисты.

Брат пропавшей Евгений рассказал, что Кучеева уехала из дома после звонка покупателя ее машины. Этот разговор слышала мама, отметил «Царьград». По окончании телефонной беседы женщина быстро собралась и уехала на автомобиле. После этого ее никто не видел, на следующий день мобильный местной жительницы был выключен.