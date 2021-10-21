Жительница Новосибирска обвинила соседа в убийстве собаки из-за испорченных колес

Жительница Новосибирска Евгения заявила в полицию на соседа. Она потребовала, чтобы его привлекли к ответственности за убийство ее собаки. Как она рассказала «360», причиной конфликта стали испорченные колеса на автомобиле мужчины.

По ее словам, все произошло вечером 16 октября. Она, как обычно, гуляла со своей собакой породы той-терьер.

«Возвращаясь домой, поднимаясь на крыльцо нашего подъезда, мы столкнулись с соседом из 20-й квартиры Литовским Сергеем, который начал кричать, что якобы моя собака помочилась на колеса его автомобиля и их не меняют на СТО, так как от них идет вонь», — вспомнила Евгения.

Мужчина, по ее утверждению, в какой-то момент развернулся и пнул собаку, из-за чего животное умерло на месте.

«Я схватила свою собаку на руки и побежала домой. Дома я вызвала полицию, полиция приехала в 20:27. Соседа дома не было», — добавила женщина.

Она считает, что как только мужчина понял, что убил животное, то сразу сбежал из дома, уехал на своем автомобиле.

Жена соседа заявила, что собака Евгении якобы его укусила. Но потерпевшая утверждает, что ее собака никогда не кусалась, она боялась людей. Полиция взяла объяснения с обеих сторон.

Женщина добавила, что соседу не грозит уголовное наказание, скорее всего, ему выпишут штраф. Однако она в любом случае будет требовать справедливого наказания.

«Я хочу, чтобы он ответил по закону. Это преступление», — подчеркнула собеседница «360».

По ее словам, сегодня он убил ее собаку, а завтра может поднять руку на ребенка, который, например, пнул его машину. Она добавила, что сосед — человек конфликтный, он перессорился со всем подъездом.

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области «360» подтвердили, что к ним поступила информация о смерти собаки и конфликте ее хозяйки с соседом. В настоящий момент проводится проверка.